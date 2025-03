Vertrekt Olav Kooij straks weg bij Van Aert en co? Visma-Lease a Bike legt strakke deadline op

Olav Kooij is een van de enige toprenners van wie het contract afloopt op het einde van het seizoen. De vraag is maar of de 23-jarige Nederlander zijn contract nog eens zal verlengen bij Visma-Lease a Bike.

Eind 2023 verlengde Olav Kooij verrassend zijn contract bij Visma-Lease a Bike. De Nederlander behoort tot de top vijf van snelste sprinters ter wereld, maar had weinig zicht op kansen in grote rondes bij Visma-Lease a Bike.

Vorig jaar kreeg Kooij dan toch een kans in de Giro, en met succes. De Nederlander won de negende etappe, maar ging twee dagen later niet meer van start door ziekte. Ook dit jaar mag Kooij opnieuw naar de Giro.

Blijft Kooij of niet bij Visma-Lease a Bike?

Kansen in de Tour krijgt Kooij echter opnieuw niet. Het zou een reden kunnen zijn voor de Nederlander om eind dit jaar de deur achter zich dicht te trekken bij Visma-Lease a Bike. Toch wil de ploeg zijn contract wel nog verlengen.

"Uiteraard onderhandelen we met Olav over een contractverlenging, maar ook over zijn sportieve ambities en mogelijkheden", zegt Head of Racing Grischa Niermann bij WielerFlits. "Het is duidelijk dat hij naar de Tour de France wil."

Volgens Niermann moet er bekeken worden of dat in het schema past van Visma-Lease a Bike. "Op een bepaald punt moet je wel verder. Dat geldt ook voor Olav. We hebben nog even. Officieel is de deadline 1 augustus. Laten we afwachten."