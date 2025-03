Wonden likken na Brugge-De Panne: twee Belgen niet aan de start van Gent-Wevelgem

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het was wonden likken na de Classic Brugge-De Panne, met drie valpartijen in de laatste vijf kilometer. Voor twee Belgen komt Gent-Wevelgem van zondag al zeker te vroeg.

Voor Tim Merlier lijkt het wel goed te komen voor Gent-Wevelgem, de Europese kampioen kon vrijdagochtend drie uur trainen. Hij moest genaaid worden onder zijn knie, maar echt veel hinder lijkt hij daar niet van te ondervinden.

Voor Edward Theuns (Lidl-Trek), die vorige week nog de Bredene-Koksijde Classic won, komt Gent-Wevelgem alleszins te vroeg. Hij liep heel wat schaafwonden op bij een zware valpartij en heeft daar nog te veel last van.

Vooral enkele schaafwonden aan zijn duim en wijsvinger en ook enkele kneuzingen spelen Theuns parten. Dat is toch een domper voor Jonathan Milan, één van de favorieten voor de zege in Gent-Wevelgem.

Milan Fretin niet aan de start in Gent-Wevelgem

Ook voor Milan Fretin (Cofidis) komt Gent-Wevelgem te vroeg. Hij kwam ten val op zo'n vier kilometer van de streep en liep daarbij schaafwonden aan de rug op. De Limburger liep echter ook een lichte hersenschudding op.

Gent-Wevelgem komt dus zeker te vroeg voor Fretin. Zijn eerstvolgende koers is normaal gezien Dwars door Vlaanderen op 2 april, vraag is of hij fit genoeg en genoeg hersteld zal zijn om daar aan de start te komen.