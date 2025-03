Wout van Aert trapt open deur in over koersverloop E3 en laat in het midden wat hij nu van zijn vorm moet denken

Dit was ongetwijfeld niet wat Wout van Aert voor ogen had. Wat is er met deze vorm mogelijk in De Ronde en Parijs-Roubaix? Dat is koffiedik kijken.

Wout van Aert heeft na een behoorlijk anonieme E3 Saxo Classic de vinger op de wonde gelegd over zijn wedstrijd. "Ik heb de slag op de Taaienberg gemist, daar zat ik iets te ver", trapt Van Aert een open deur in. Dat is immers de enige conclusie die je kunt trekken als je niet voldoende vooraan zit op de helling die iedereen vooraf aanduidt als sleutelpunt.

Zeker omdat het met Pedersen en in zijn zog Van der Poel de mannen waren van wie je ook kon verwachten dat ze zouden aanvallen. "Ik zat aanvankelijk in vrij goede positie, maar voor de Taaienberg zat ik niet goed genoeg in positie om mee te doen. Ik zat net achter de plek waar het scheurde, rond positie twintig ofzo. Dan was het van achteruit koersen."

Poging Van Aert vanuit achtervolging levert niets op

Van Aert gaf het desondanks nog niet helemaal op om er het beste van te maken. "Ik heb geprobeerd om nog met de beteren voorop te geraken, maar het duurde best lang vooraleer we afscheiding kregen. Ik ben op de Oude Kwaremont met Florian Vermeersch weggereden en zo nog in koers gekomen." Alleen heeft het niets meer concreet opgeleverd.

Na de E3 is het normaal de balans opmaken over hoe een renner er voor staat met het oog op De Ronde. Moet Van Aert zich nu zware zorgen maken? Of zegt zijn gevoel op de fiets toch iets anders? "Het is moeilijk te zeggen", wil hij er zich nog niet over uitspreken. "Op zich heb ik een goede finale gereden, maar ik was hier om een resultaat te rijden en dat is niet gelukt."

Positionering aandachtspunt voor Van Aert

Van Aert zal moeten hopen dat hij door meer koersritme op te doen weer beter vertrouwd geraakt met het positioneren in de Vlaamse klassiekers.