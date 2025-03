Yves Lampaert geeft de ongelofelijke reden waarom er zoveel valpartijen in de koers zijn

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Classic Brugge-De Panne werd deze week geconfronteerd met enkele valpartijen. Maar ook in andere koersen was het nagenoeg altijd prijs.

2024 was een verschrikkelijk jaar voor valpartijen in de koers, maar ook dit jaar gaan er meer dan ooit renners tegen de vlakte. Een nieuwe tendens in de koers.

Vaak wordt het gesproken over de snelheid en de versnellingen die het verschil zouden maken, maar volgens Yves Lampaert is er totaal iets anders aan de hand.

De West-Vlaming noemt twee zaken en begint met de mentaliteit in het peloton die stevig veranderd is de laatste jaren.

“Vroeger organiseerden de sprinttreinen zich op kop van zo'n peloton en heerste daarachter respect. Aan dat laatste ontbreekt het tegenwoordig wel wat”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En dan is er ook nog de jacht op de UCI-punten, zeker dit jaar omdat er na dit seizoen beslist wordt over promotie naar en degradatie uit de WorldTour. “Het hoort er tegenwoordig allemaal bij, zeker?”, eindigt Lampaert met een cynisch lachje.