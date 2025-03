Adrie van der Poel krijgt zijn wens, politie laat van zich horen over man die spuwde naar Mathieu: "Blijf gewoon thuis"

Mathieu van der Poel is weer eens het slachtoffer geworden van een spuwincident. Ook in de E3 spuwde een man naar hem. Adrie van der Poel liet al verstaan dat de politie die persoon wel eens op de schouder mag tikken.

Dat zei Adrie vrijdag bij Sporza en die wens lijkt te worden ingewilligd. Hans Haustraete, waarnemend korpschef in Ronse, heeft zich bij VTM NIEUWS over het incident uitgesproken. "Het spreekt voor zich dat dit degoutant gedrag is. Op basis van de camerabeelden en in samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen zullen wij een proces opstarten en een proces-verbaal opstellen."

De hoop is uiteraard om de persoon in kwestie te identificeren. Adrie van der Poel dacht vrijdag dat dit wellicht niet zo moeilijk zou zijn. Dat laat Haustraete in het midden. "Het onderzoek zal uitwijzen hoe moeilijk dat zal zijn. De camerabeelden zijn vrij goed. Afhankelijk van de uiteindelijke kwalificatie die aan de feiten gegeven zal worden, zal er mogelijk een geldboete vasthangen aan zijn gedrag."

Mentaliteitswijziging nodig bij deel wielerfans

De politie wil een duidelijke boodschap sturen aan elke potentiële toeschouwer van de koers. "Het signaal dat we moeten geven aan mensen die met slechte intenties naar de koers willen komen, is heel duidelijk: blijf gewoon thuis. Spuw desnoods of gooi met bier naar uw televisietoestel maar blijf weg van de koers. We moeten inzetten op een mentaliteitswijziging bij een heel klein aantal supporters."

Haustraete benadrukt wel dat de overgrote meerderheid bijdraagt aan een positieve koersbeleving. "Het grootste gedeelte van de supporters gedraagt zich correct, maar een kleine minderheid stelt de koers in een slecht daglicht." Het is moeilijk om dit soort incidenten helemaal te bannen. "Je kunt moeilijk om de twee meter een politieagent zetten. Wij hopen op sociale controle bij de toeschouwers."

Spuwen naar renners wordt aangepakt

Haustraete benadert het aanpakken van het spuwen naar renners toch op een optimistische wijze. "We kunnen al ver komen door duidelijk te stellen dat zo'n gedrag niet zonder gevolgen blijft."