Drama in het peloton: jonge wielrenner overleden in Belgische koers na aanrijding met vrachtwagen

Droef nieuws vanuit België. Daar is een jonge, beloftevolle Nederlandse wielrenner deze week om het leven gekomen na een ongeval. Hij werd aangereden door een vrachtwagen na de race.

De 22-jarige Beau van Izerloo is vrijdag om het leven gekomen in een schielijk verkeersongeval. De jonge, beloftevolle renner kwam om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen.

Beloftevolle renner om het leven gekomen

Het ongeval gebeurde in het Belgische Hotton en na afloop van de eerste etappe van de beloftenkoers Arden Challenge. Hij werd nog gereanimeerd, maar zou ter plekke zijn overleden.

"De ganse wielerfamilie is in rouw. Een drama op een brug heeft het leven gekost aan een jonge Nederlander. Mijn gedachten zijn in deze zware tijden bij zijn dierbaren, zijn ploeg en bij de organisatie", klonk het bij burgemeester Philippe Courard tegen Eurosport.

We willen familie en vrienden van Beau van Izerloo en iedereen die is aangedaan door dit nieuws veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden. RIP, Beau!