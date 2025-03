Renner uit peloton heeft opmerkelijke oplossing tegen crashes: Bakelants en Uytterhoeven reageren meteen

Drie zware valpartijen in de laatste vijf kilometer van de Classic Brugge-De Panne. Dat was de balans. Onder meer Tim Merlier kon niet meesprinten, voor onder meer Milan Fretin was de balans nog zwaarder.

En dus moet er misschien wel een oplossing komen. "De reden waarom we tegenwoordig meer en meer crashen… Straatmeubilair wordt steeds vaker gebruikt in België om het verkeer af te remmen."

The reason why we crash more and more these days….

Roadfurniture gets more and more in belgium to slow down the traffic …

If we want to stay a country with cycling roots we need more traject control and les roadfurniture @wegenenverkeer @FlandersClassic