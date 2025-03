Van Lerberghe opgelucht door nieuws over Merlier, maar plaatst toch nog een kanttekening

Tim Merlier kan zondag dan toch aan de start staan van Gent-Wevelgem. Voor zijn lead-out Bert Van Lerberghe natuurlijk een opluchting na de val van Europese kampioen in de Classic Brugge-De Panne.

Soudal Quick-Step zal in Gent-Wevelgem dan toch kunnen rekenen op zijn kopman Tim Merlier. De Europese kampioen liep een diepe snijwonde op onder zijn knie na een valpartij in de slotkilometer van de Classic Brugge-De Panne.

Vrijdag kwam dan toch het verlossende nieuws over de deelname van Merlier aan Gent-Wevelgem, nadat hij op een training van drie uur toch bevestiging kreeg van een goed gevoel. Ook voor Bert Van Lerberghe een opsteker.

"Het nieuws over Tim is een opsteker voor ons. Het valt wel nog af te wachten of hij zondag geen last meer zal hebben. Hopelijk zitten de koersomstandigheden wat mee voor ons team", zegt Van Lerberghe bij Het Nieuwsblad.

Van Lerberghe over zware Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem ligt Merlier en Van Lerberghe goed, maar een simpele wedstrijd is het niet. Dat Pogacar niet aan de start staat, is voor de sprinters alleszins wel een voordeel. Het blijft echter een zware klassieker.

"Vaak zit je de hele dag à bloc in Gent-Wevelgem. Je moet niet alleen meerdere keren over de Kemmelberg, maar ook op de ‘plugstreets’ is het zaak om alert te zijn. Een keer te ver zitten kan fataal zijn", stelt Van Lerberghe nog.