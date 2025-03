Vorm Van Aert slechts deel van probleem? Bakelants en Stybar wijzen naar Visma: "Heel erg voor Wout, hij verdient het om koersen te winnen"

De vorm van Van Aert lijkt niet te zijn wat die moet zijn, maar misschien is er sprake van een groter probleem. Heel Visma-Lease a Bike heeft het moeilijk met goed positioneren, net als de kopman.

Dat was op VTM voer tot discussie na de E3. "Eigenlijk was heel de ploeg weer niet op het niveau dat we van hen gewend zijn", fileert Jan Bakelants Visma-Lease a Bike. "Ik vond hen ook heel raar rijden. Waarom moet Vermote liggen meerijden na die scheur die ontstond tussen de twee pelotons? Dat is toch wel heel opportunistisch en gedurfd. Je wekt daar de onvrede van de andere ploegen wel wat mee op."

Dat is inderdaad gebleken door de reactie van Van der Poel. Bovendien zaten er andere renners van Visma-Lease a Bike in dat tweede peloton, onder meer ene Wout van Aert. "Op de Kortekeer kwamen ze in blok naar voren, maar uiteindelijk trok INEOS het laken naar zich toe en bleven ze passief zitten", moet Bakelants vaststellen.

Twijfels bij Wout van Aert

Zdenek Stybar kent van in zijn periode bij Soudal Quick-Step het belang van een hechte groep te zijn met renners die gewend zijn om elkaar bij te staan in wedstrijden. "Het zou kunnen dat deze groep te weinig samen gekoerst heeft of het een samenloop van omstandigheden is. Een ploeg is maar zo sterk als de leider en Wout is misschien toch met twijfels naar hier gekomen."

Die zullen er nu alleen maar groter op geworden zijn. De gunfactor voor Van Aert is immens, maar in de klassiekers lukt het nu al even niet meer op het allerhoogste niveau. "Ik vind het heel erg voor Wout. Hij verdient het om koersen te winnen, maar het is vaak net niet. Hij zal nu twijfels hebben in zijn hoofd. Dat is jammer, want waarschijnlijk is het niet nodig."

Sterker Visma-Lease a Bike nodig

Er ligt werk op de plank bij Visma-Lease a Bike: Wout van Aert mentaal oplappen en vooral als ploeg sterker voor de dag komen.