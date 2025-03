Van der Poel bevestigt nog eens dat het een overwinning is op basis van woede: "Geen solidariteit tussen de renners"

Als je zoals Van der Poel een Monument op zak hebt en de E3 domineert, zou je denken dat er niets is om ontevreden over te zijn. Desondanks is er iets dat Van der Poel stoort, hij waarschuwt voor een probleem in de wielersport.

Het begin van zijn persconferentie in Harelbeke was veelzeggend. "Of het een overwinning was op woede? Ja, ja. Het is geen fairplay om vol gas door te trekken na een valpartij waardoor de helft van het peloton voet aan de grond moet zetten. Dit is iets wat wij bij Alpecin-Deceuninck nooit zouden doen. Uiteindelijk hebben we het wel goed opgelost."

Van der Poel had in zijn flashinterview al uitgehaald naar de houding van sommige teams en was enige tijd nadien dus nog niet van mening veranderd. "Of het komt doordat ik zo dominant ben? Misschien. Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken, maar het onthult een echt probleem in de wielersport. Neen, er was geen solidariteit tussen de renners."

Van der Poel wilde niet alleen gaan op Kwaremont

De finale brak opnieuw open op de Taaienberg. "Ik volgde Mads Pedersen en na de terugkeer van Ganna, wisten we allen wat we moesten doen. Daar was de wedstrijd beslist. Het was nog ver tot de finish. We hadden elkaar nodig. Ik wilde een laatste schifting voeren op de Oude Kwaremont, maar het was nog niet de bedoeling om alleen te gaan. Ik kon moeilijk terug en uiteindelijk ben ik blij met mijn finale."

Is het seizoen al geslaagd? "Iedereen weet dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de belangrijkste koersen zijn voor mij, maar mijn voorjaar is al een succes. Het is niet dat ik anders niet relaxed ben, maar het geeft vertrouwen. Ik ben wel zo realistisch om te beseffen dat je elke koers vanaf nul begint. Het is makkelijk om te zeggen dat ik vooraan zal zitten in De Ronde, maar dat is niet zo simpel."

Van der Poel sluit korte trip naar Spanje niet uit

Dat Van der Poel zo op zijn hoede blijft, komt ook omdat hij zijn topvorm lang moet rekken. "De omstandigheden in Tirreno en Milaan-Sanremo waren niet zo goed. Gezond blijven is de grootste uitdaging. Of ik in België blijf tot de Ronde van Vlaanderen? Dat weet ik nog niet. Het is mogelijk dat ik naar Spanje ga, maar dat heb ik nog niet beslist."