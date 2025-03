Weg of niet weg? De Cauwer ziet Van der Poel iets doen wat slechts 0,1% van het peloton kan en spreekt zich uit over Van Aert

Is hij weg of is hij niet weg? Die vraag stelde José De Cauwer zich over Mathieu van der Poel en Wout van Aert, met weliswaar een heel verschillende insteek.

Ook José De Cauwer kon alleen maar onder de indruk zijn van de prestatie van Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic. In de analyse van de oud-bondscoach bij Sporza kwam de manier van aanvallen van Van der Poel aan bod. Die versnelde op de Oude Kwaremont vanuit het zadel. "Normaal doe je een demarrage, op die manier van die mannen wegrijden zie je bijna nooit."

Er zijn nog wel meer dingen die je alleen Van der Poel ziet doen. Een uitschuiver corrigeren terwijl hij op weg is naar de overwinning bijvoorbeeld. Het doet denken aan het WK in Glasgow, maar ook in de E3 van 2025 was het dus prijs. Op een natter wordende weg dreigde Van der Poel onderuit te schuiven wanneer hij over een witte lijn reed.

Een heel erg lucide Van der Poel

"Eigenlijk is hij weg", meent De Cauwer. "99,9% van de renners zijn daar weg, maar hij heeft die luciditeit om zijn voet uit het klikpedaal te doen en recht te blijven." Dat is de stuurman, het technische wonder, in Mathieu van der Poel. "Dat is de crosser en mountainbiker", knikt José De Cauwer. Ook alle tv-commentatoren kunnen er alleen maar lovend over zijn.

🚴🇧🇪 | Een momentje voor Van der Poel! Hij maakt bijna een uitglijder, maar blijft wonderwel op de fiets dankzij zijn cross-skills! 👌👌



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/tXTy9geOS1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 28, 2025

Terwijl Mathieu van der Poel naar winst soleerde, had Wout van Aert grote moeite om enige invloed uit te oefenen op de E3. Is de beste Van Aert weg of niet? "Je denkt altijd aan de Van Aert die we kennen van zijn geweldige momenten. Ik ga er dus niet vanuit dat hij weg is. Maar er is wel veel werk aan", is De Cauwer niet blind voor de realiteit.

Weinig tijd voor Van Aert om beter te worden

Bovendien is er nu niet veel tijd meer om nog progressie te maken. "De vraag is maar of die conditie er al is tegen de Ronde van Vlaanderen."