Favoriet Jasper Philipsen klaar en duidelijk voor Gent-Wevelgem: "Is geen excuus meer"

Jasper Philipsen staat als een van de topfavorieten aan de start van Gent-Wevelgem. Vorig jaar viel hij net naast het podium, kan hij dit jaar beter doen?

Na Mads Pedersen en Mathieu van der Poel verloor Jasper Philipsen vorig jaar de sprint van Jordi Meeus voor de derde plaats. Dit jaar is Philipsen de enige kopman bij Alpecin-Deceuninck, Van der Poel staat niet aan de start.

Samen met Mads Pedersen is Philipsen de grote favoriet in Gent-Wevelgem. Sinds zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne had hij wel tegenslag, onder meer met een valpartij in de slotkilometer van Nokere Koerse.

"Het gaat beter en beter. Ik hoop het goede gevoel opnieuw te pakken te krijgen, maar normaal zou die val geen excuus meer mogen zijn. Het is wel de bedoeling om opnieuw aan 100 procent te zitten", zei Philipsen vooraf bij Het Nieuwsblad.

Kan Philipsen Gent-Wevelgem winnen?

Ook op training kreeg Philipsen goede signalen, al blijft dat in koers natuurlijk altijd wel iets anders. Die koers belooft wel hard te worden met wellicht waaiers in de Moeren en drie keer de Kemmelberg.

"Het ideale scenario? Natuurlijk rij ik graag met een mooi groepje naar de meet. Laat ons hopen dat ik dan nog iemand mee heb om de lead-out te doen. Ik verwacht geen grote groep meer op het einde. De winning mood zit duidelijk in de ploeg. Laat ons hopen dat we die kunnen doortrekken."