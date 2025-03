Had Van Aert tóch Gent-Wevelgem moeten rijden? Van Avermaet en Vanmarcke zijn helder

Geen Wout van Aert aan de start van Gent-Wevelgem. Toch vinden Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke dat hij zijn plannen nog had moeten wijzigen.

In de E3 Saxo Classic kon Wout van Aert niet overtuigen, hij werd uiteindelijk maar vijftiende. Hij miste de slag op de Taaienberg toen Pedersen, Van der Poel en Ganna wegreden. Hij maakte geen goede tien dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

Vraag is of Van Aert zijn vorm een week voor de Ronde nog stevig kan optrekken. Extra koerskilometers opdoen in Gent-Wevelgem was volgens veel ex-renners dan ook geen slechte zaak geweest voor Van Aert.

Had Van Aert Gent-Wevelgem moeten rijden?

"Het was zeker geen nadeel geweest", zei Greg Van Avermaet in de voorbeschouwing van Gent-Wevelgem op VRT1. "Zodat je zo weinig koerst, zou ik er altijd nog een koers bijnemen, maar dat is mijn gevoel."

"Ten opzichte van de Ronde van Vlaanderen en volgende doelen had ik deze koers er zeker nog bijgenomen. Maar ze zullen wel intern beslist hebben, op basis van gevoel en cijfers, wat het beste is voor hem."

Ook Sep Vanmarcke vond dat Van Aert Gent-Wevelgem had moeten rijden. "Je hebt trainingsperiode en je hebt koersperiodes. Gent-Wevelgem is een koers die hem ligt en dit was dan ook een uitgelezen kans geweest."