Lotte Kopecky lacht met eigen irritatie na zoveelste keer dezelfde vraag en heeft het nu wel gehad: "Dat is wat jullie er van maken"

Lotte Kopecky heeft het nu wel gehad om het voor de zoveelste keer over hetzelfde te hebben. Of ze nu die veelbesproken wederdienst krijgt van Wiebes, moet volgende zondag in de Ronde van Vlaanderen blijken.

In de aanloop naar Gent-Wevelgem was het al een themaatje in de media of er eens een wederdienst voor Lotte Kopecky zat aan te komen. In Milaan-Sanremo had zij natuurlijk al in dienst gereden van Lorena Wiebes. De supersnelle sprintster maakte het ook af in de straten van Sanremo, maar vanuit Belgisch standpunt zien we toch ook graag Kopecky winnen.

In Gent-Wevelgem was de rolverdeling finaal hetzelfde en dan kwam die vraag uiteraard weer naar boven. Kopecky geraakte onderweg niet van iedereen verlost op de hellingen. Met een uitmuntende lead-out loodste de wereldkampioene teamgenote Wiebes opnieuw naar de zege. Ook deze keer stond er geen maat op de Nederlandse.

Lotte Kopecky vertrouwt Wiebes

In de Sporza-studio ging het over een eventuele wederdienst van Lorena Wiebes in de Ronde van Vlaanderen. Wiebes heeft zelf al gezegd dat ze die wederdienst zeker wil leveren. Kopecky beet figuurlijk op haar lippen, om niet het achterste van haar tong te laten zien. "Héhé. Het is mooi dat ze dat zegt. Ik vertrouw haar daar ook in."

VTM vroeg Kopecky dan weer of het niet jammer is dat ze in de sprint haar eigen kans niet kan gaan. "Ja, dat is wat jullie er van maken. Stel dat Lorena in een andere ploeg rijdt en we komen de Kemmelberg over in dezelfde samenstelling. Dan zit ik ook met een probleem. Uiteindelijk neem ik liever de winst voor de ploeg met SD Worx-Protime. Ik denk dat we daar alleen maar blij mogen om zijn."

Kopecky reageert lachend en gevat

Daarna kwam opnieuw een potentiële wederdienst van Wiebes in De Ronde ter sprake. De irritatie bij Kopecky was nu duidelijk merkbaar maar ze lachte die weg. "Haha. Jullie met jullie wederdiensten", reageerde ze gevat.