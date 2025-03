Met grote dank aan een beresterke Lotte Kopecky! SD Worx-renster rijdt kilometer om van te duizelen, Europese kampioene juicht

Bij de mannen won de grote favoriet Gent-Wevelgem, zou dat bij de vrouwen ook zou zijn? Kopecky die de puntjes op de i zou zetten, dat zou nog eens een scenario zijn die de Belgische wielerfan zou plezieren.

Er waren een paar pogingen nodig om de vlucht van de dag op gang te brengen. Zeven rensters voelden dan toch het goede moment aan om de sprong te wagen: Brausse, Ragusa, Griffin, Caudera, De Grave, Kiekens en Boogaard. In het peloton steeg de nervositeit eens De Moeren in aantocht waren. De passage daar zorgde voor ferme versplintering.

Na het waaierslagje werd er wel even getemporiseerd, zodat de meesten konden terugkeren. De voorsprong van de aanvalsters was ondertussen herleid tot twee minuten en die zou nog verder zakken. Nog voor de heuvelzone waren ze er aan voor de moeite. Overeind blijven was al een belangrijke zaak in deze Gent-Wevelgem voor vrouwen, want aan valpartijen was er zeker en vast geen gebrek.

Kopecky oogt prima op Kemmelberg

Kopecky controleerde de zaken op de Kemmelberg. Ook bij een volgende passage testte ze daar de benen en ze trok haar inspanning deze keer door. Kopecky kreeg enkele rensters met zich mee, maar de samenwerking was toch niet ideaal. Zo werden de Belgische en haar metgezellen opnieuw ingerekend. Meer dan 25 rensters zaten wel niet meer bij elkaar in de eerste groep.

Een massasprint lonkte. Kopecky had daar zeker ook haar kansen in, maar de kans was groot dat haar ploeg de kaart Wiebes zou trekken. Zo ging het inderdaad. In de voorlaatste kilometer bracht Kopecky met een tusseninspanning Wiebes vooraan. Even voorbij de rode vod zette onze landgenote zich dan maar op kop om het tempo te maken.

Ellenlange inspanning van Kopecky

Met die ellenlange inspanning van Kopecky, vrijwel een kilometer lang, werd Wiebes perfect naar de finish geloodst. Uiteraard maakte de Europese kampioene het af, dat kon haast niet anders. Balsamo werd tweede, Kool derde.