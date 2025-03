Moet Kopecky zich opnieuw opofferen voor Wiebes? Belgische renster vreest voor wereldkampioene

Gent-Wevelgem is één van de enige Vlaamse klassiekers die Lotte Kopecky nog nooit kon winnen. Veegt ze dit jaar eindelijk de nul weg?

Vorige week hielp Lotte Kopecky haar ploeggenote Lorena Wiebes aan de zege in Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem is nog maar haar tweede koersdag van het seizoen. In een koers die ze dus nog nooit won.

In 2020 en 2021 was Kopecky er telkens dicht bij met een tweede plaats, in 2019 (zesde) en 2022 (vierde) eindigde Kopecky ook in de top tien. Vorig jaar deed Kopecky de lead-out voor Wiebes, die won voor Balsamo en Consonni.

Kan Kopecky Gent-Wevelgem winnen?

Vraag is of Kopecky dit jaar de nul kan wegvegen. Volgens Margot Vanpachtenbeke (VolkerWessels) wordt dat niet makkelijk. "Ik vermoed dat Wiebes opnieuw heel dicht bij de zege zal komen", zegt ze bij De Zondag.

Vooral omdat de finale van Gent-Wevelgem vlak is. Kopecky zal het opnieuw proberen in de heuvelzone, maar de laatste beklimming van de Kemmelberg is al op 35 kilometer van de streep. Dan is het nog heel ver naar Wevelgem.

"Het zou heel mooi zijn mocht Lotte ook deze koers op haar palmares zetten, maar als alles na de Kemmelberg opnieuw samenkomt, zal SD Worx de kaart Wiebes trekken. Dat is de veiligste keuze. Maar ik zie het Lotte sowieso proberen."