Philippe Gilbert schetst hoe Van Aert er nu voor staat: "Dan riskeert hij in grote problemen te komen"

Hoe staat Wout van Aert er nu voor? Philippe Gilbert is met al zijn ervaring goed geplaatst om dat in te schatten. Hij weet uiteraard maar al te best wat het is om in de aanloop naar de klassiekers je gewenste niveau na te streven.

Bij Van Aert lijkt dat niet te lukken, ook al doen zijn cijfers op de Oude Kwaremont iets anders vermoeden. De prestatie in de E3 in het algemeen was niet goed genoeg en Philippe Gilbert is niet het type persoon dat daar lichtjes overheen stapt. Vooraf had Gilbert immers gezegd dat het belangrijk was voor Van Aert om er een goede test van te maken, omdat de tien besten in de E3 vaak ook de tien besten zijn in De Ronde.

Bij RTL sports vroegen ze de oud-wielrenner dan ook hoe nu naar de situatie kijkt. Gilbert vreest dat er toch wel wat muizenissen in het hoofd van Van Aert zullen opduiken. Het is logisch dat die laatste nu niet bomvol vertrouwen naar de koersen van de volgende weken kijkt. "Hij zal nu beginnen twijfelen voor zijn grote afspraken, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", voorspelt Gilbert.

Van Aert zat tactisch vast in de E3

De ex-winnaar van vier van de vijf Monumenten wijt het teleurstellen van Van Aert in Harelbeke zoals zovelen aan de positionering. Al is het de vraag of we de echte Van Aert wel helemaal konden zien. Eens die de eerste slag gemist had, zat hij ook wel enigszins gewrongen. "Jorgenson zat voor hem in de E3, het was tactisch dus ook moeilijk om voluit te koersen."

Als hij helemaal bevrijd kan koersen, zien we misschien wel een andere Wout. De vraag is dan ook wel of hij in die situatie kan komen. Als hij telkens moet afhaken wegens een slechte positie, wordt het een moeilijk verhaal. "Ik hoop dat er geen angst bij hem optreedt na zijn valpartijen van vorig jaar. Als hij daardoor niet in de juiste positie geraakt, riskeert hij de komende weken in grote problemen te komen."

België hoopt dat Van Aert kan verrassen

Heel wielerminnend België zal er ook wel voor duimen dat dit doemscenario voor Van Aert uitblijft. Vanaf nu lijkt hij enkel nog in positieve zin te kunnen verrassen.