Wat prachtig! Tom Boonen en zijn vriendin Wiebeke De Wachter hebben heuglijk nieuws om te delen met de wereld

Iedereen zal hen dit gunnen! Tom Boonen en zijn vriendin Wiebeke De Wachter hebben heuglijk nieuws gedeeld met de buitenwereld: zij verwachten samen een kindje.

Tom Boonen heeft reeds twee kinderen, de tweelingdochters Valentine en Jacqueline. Zijn vorige partner Lore van de Weyer, met wie hij twintig jaar samen was, is de moeder van beide dochters. Na de breuk met Lore vond de voormalige wielrenner opnieuw de liefde met Wiebeke, die van Gent naar Mol verhuisde om met hem samen te wonen.

Nu krijgen ook Tom en Wiebeke samen een kindje. Die heuglijke aankondiging doen ze samen op Instagram, In het aankondigingsfilmpje is een hoofdrol weggelegd voor Valentine en Jacqueline. Zij maken duidelijk dat ze 'big sisters' gaan worden. Ze mogen binnenkort inderdaad samen grote zus gaan spelen. Daar horen twee zoentjes op de zwangere buik van Wiebeke bij.

Nog een klein wonder erbij voor Tom Boonen

"Eentje meer om te bewonderen", zo schrijft Wiebeke erbij, met ook de hashtag 'littlesisterontheway'. Zij en Tom krijgen via sociale media uiteraard massa's felicitaties. Onder andere Fien Maddens, de vrouw van Eli Iserbyt, reageert. "Ik kan niet wachten!" Ze sluit ook nog af met een emoji die duidelijk maakt dat cupido weer eens raak geschoten heeft.

Dat is uiteraard een verwijzing naar de liefde tussen Tom en Wiebeke. Voor Tom Boonen, momenteel 40 jaar oud, wordt het dus zijn derde kindje. Wiebeke is 30 en dus 14 jaar jonger dan haar vriend. Dankzij een recent interview in Humo heeft de buitenwereld Wiebeke sowieso al een beetje beter leren kennen. Onder meer haar goede band met Lore kwam daarin tot uiting.

Tom Boonen en Wiebeke verwachten eerste kindje samen

Ook van onze redactie een welgemeende proficat aan Tom en Wiebeke. Hopelijk verloopt de zwangerschap naar wens en kan hun kindje kerngezond geboren worden.