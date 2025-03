📷 Mathieu van der Poel past zijn voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen aan

Mathieu van der Poel domineerde de E3 Saxo Classic, maar komt tot de Ronde van Vlaanderen niet meer in actie. De voormalige wereldkampioen gooide wel zijn plannen nog wat om.

Geen Gent-Wevelgem of Dwars door Vlaanderen voor Mathieu van der Poel na zijn triomf in de E3 Saxo Classic. Hij wil zich optimaal kunnen voorbereiden op de Ronde van Vlaanderen en volgende week ook Parijs-Roubaix.

Van der Poel heeft daarom ook besloten om zijn voorbereiding gewoon in België af te werken. Het blijft de hele week zonnig in België en de temperaturen stijgen donderdag en vrijdag ook naar zo'n 20 graden.

Van der Poel wil niet ziek worden

In Spanje, waar Van der Poel vaak zijn voorbereiding afwerkt, is er woensdag en donderdag meer kans op neerslag. Van der Poel wil risico's vermijden en spaart ook nog wat energie door twee keer geen reis te maken.

"Zeker na het slechte weer dat we gehad hebben in Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo: dat kruipt toch in de kleren. Gezond blijven is nu de grootste uitdaging. Het beste wat ik nu kan doen, is mijn lichaam een beetje rust gunnen", zei hij onlangs bij HLN.

Van der Poel heeft zijn zinnen gezet op een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen, wat een record zou zijn. In Parijs-Roubaix kan Van der Poel na Octave Lapize (1909-1911) en Francesco Moser (1978-1980) de derde renner worden die drie keer op rij wint.