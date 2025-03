Doorgebroken door duels met Van Aert en Evenepoel en nu gloednieuwe rol voor Belgisch talent Alec Segaert: "Geestig"

We herinneren ons nog altijd hoe Alec Segaert in 2023 op de poort kwam kloppen, door met Van Aert en Evenepoel te duelleren op de BK's. Ondertussen is Segaert nog altijd jong maar wel al een paar jaar ouder en krijgt hij meer verantwoordelijkheid bij Lotto.

De Belgische ploeg kondigde begin dit jaar aan dat er een nieuwe rol voor Segaert weggelegd ging zijn. Mede door het vertrek van enkele belangrijke pionnen schoof hij een paar plaatsjes op in de hiërarchie. Het potentieel van Segaert was al bekend. Dat zag iedereen in 2023: hij werd toen tweede na Van Aert op het BK tijdrijden en in de BK-wegrit was hij de enige die Evenepoel kon volgen. Die was dan wel te snel in de sprint.

Segaert verklapt aan Wielerkrant dat hij het enorm prettig vindt om vrank en vrij zijn kans te gaan in allerlei wedstrijden. "Het is zo dat ik in verschillende koersen meer kansen krijg, dat ik een vrije rol krijg. Als de ambitie dan goed zit, zoals nu het geval is, is dat wel geestig koersen." De 22-jarige hardrijder amuseert zich duidelijk rot.

Opstekers voor Segaert en Lotto

Er waren dan ook al opstekers, met een top 10 in de GP de Denain ei zo na ook in de Bredene Koksijde Classic. Begin maart liet hij ook al een top 20 noteren in de Samyn Classic. "Uiteraard kijk ik positief terug op koersen als de GP de Denain en Brugge-Koksijde. Ik had echt wel het gevoel dat ik in de koers zat en bij de beteren was. Juist het afmaken ontbrak er nog aan, maar het geeft veel vertrouwen voor wat er komt."

In de E3 mikte Segaert op de top 20. Qua uitslag was dat te hoog gegrepen maar de Lotto-renner zat wel mooi in die hele ruime groep Van Aert. Het zal ook wel geholpen hebben in een technische koers als de E3 Saxo Classic dat hij al het nodige koersritme en eendagswerk had opgedaan. "Ja, sowieso. Ik heb al wat Vlaamse koersen gereden, ik ben al wat hellingen op moeten rijden. Dat is allemaal positief."

Segaert realistisch voor grootste koersen

Ook in Gent-Wevelgem stond hij aan de start. Deze keer stond er geen Van der Poel of Van Aert op de deelnemerslijst, maar voor Segaert zijn het wel heel wat grote namen die nu rond hem rijden in het peloton. "Uiteraard ben je realistisch in zo’n deelnemersveld." Hij geniet ook wel van de beleving van het proberen antwoorden op hun demarrages. "Ja, sowieso. Het is een mooie test."