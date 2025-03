Moet de knop nu al omgedraaid worden? Museeuw geeft zijn ongezouten mening over Van Aert

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komen er aan, maar er zijn veel twijfels over de vorm van Wout van Aert. Ook Johan Museeuw stelt zich veel vragen.

In de E3 Saxo Classic maakte Wout van Aert geen verpletterende indruk. Hij zat slecht gepositioneerd op de Taaienberg toen Pedersen, Van der Poel en Ganna wegreden uit het peloton. Van Aert zou de kop van de koers niet meer zien en werd vijftiende.

Tien dagen voor de Ronde van Vlaanderen geen goede generale repetitie, waardoor er veel twijfel is over Van Aert. Van der Poel, Pogacar en nu ook Pedersen staan dan ook een trapje hoger dan Van Aert.

In Parijs-Roubaix heeft Van Aert volgens Johan Museeuw meer kansen op winst. "De explosiviteit van Van der Poel is momenteel een stuk hoger dan die van Van Aert, maar daar heb je minder aan in een koers als Parijs-Roubaix", zegt hij bij Wieler Revue.

Al zal het toch de bedoeling zijn van Visma-Lease a Bike en Van Aert zelf dat hij ook top is in de Ronde van Vlaanderen. "Als Van Aert niet top is in Vlaanderen is er toch iets mis gegaan", zegt Museeuw nu al.

Hij verwacht echter geen wonderen van Van Aert, die bestaan niet meer in het hedendaagse wielrennen. Museeuw vreest dan ook dat de vorm van Van Aert niet veel beter zal geworden zijn op een week tijd.