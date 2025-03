Plugstreets nekken Kooij en Philipsen: Vanmarcke en Van Avermaet trekken opmerkelijke conclusie

De Plugstreets zorgden voor heel wat schade in de Gent-Wevelgem met een lekke band van Jasper Philipsen en een valpartij van Olav Kooij. Toch vinden Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet niet dat de Plugstreets moeten verdwijnen.

Sinds 2017 rijden de renners in Gent-Wevelgem over de Plugstreets, enkele onverharde stroken. Die zorgen elk jaar wel voor een lekke band of een valpartij van een favoriet en dat was dit jaar niet anders.

Toen Mads Pedersen zijn aanval inzette op de Plugstreets reed Jasper Philipsen lek en even later viel Olav Kooij. De twee waren mee met Pedersen en hadden het verhaal van de wedstrijd helemaal kunnen omdraaien.

Plugstreets mogen blijven voor Vanmarcke en Van Avermaet

Hebben de Plugstreets nog wel een meerwaarde in Gent-Wevelgem? "Als je rekening houdt met de geschiedenis, zeg ik ja", zei Sep Vanmarcke op VRT1. "Ik laat ze erin. Ze brengen een fysieke meerwaarde, want Pedersen voerde er de schifting door."

De lekke band van Philipsen is volgens Vanmarcke gewoon pech, want alles was wel mooi opgekuist. Voor de valpartij van Kooij kijkt hij ook naar de Nederlander zelf. "Ik wil niet te hard zijn, maar die val was ook zijn eigen schuld."

"Wij (Vanmarcke en Van Avermaet, nvdr. )hebben zaterdag verkend en we zeiden toen al om rustig te blijven in die bocht. Dat moet je weten als renner en dan is het een beetje je eigen schuld."

Daar sloot Van Avermaet zich bij aan. "Die val van Kooij wijt ik aan parcourskennis. Ik kan me die bocht nog voor de geest halen. Je neemt er snelheid en het is er glad. Je moet lucide genoeg zijn, ook al doe je een inspanning."