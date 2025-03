Tim Merlier met veel twijfels voor en tijdens Gent-Wevelgem: "Dat zei ik tegen de ploeg"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ondanks een stevig ingepakt rechterbeen sprintte Tim Merlier in Gent-Wevelgem nog naar plaats twee. En dat terwijl de Europese kampioen eigenlijk eerst niet wilde starten.

Na de ongenaakbare Mads Pedersen werd in het peloton nog gesprint voor plek twee in Gent-Wevelgem, Tim Merlier haalde het nipt van Jonathan Milan. Voor de Europese kampioen was het wel een bijzondere Gent-Wevelgem, waarin hij zich nooit echt goed voelde.

Door zijn valpartij in de Classic Brugge-De Panne reed Merlier met een stevig ingepakt rechterbeen rond. Met een diepe snijwonde en schaafwonden was zelfs de deelname van Merlier aan Gent-Wevelgem onzeker.

Veel twijfels bij Merlier, maar toch tweede in Gent-Wevelgem

"Ik wilde eigenlijk niet starten na die val. Ik kon onmogelijk fit zijn en dus vertelde ik aan Iljo Keisse (ploegleider, nvdr.) dat hij me van de startlijst moest halen. Maar Iljo weigerde en daar moet ik hem nu voor bedanken", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad.

Ook tijdens de koers bleef Merlier onzeker over zijn vorm. Zo miste hij de eerste waaier in de Moeren, maar raakte met hulp van Lampaert en Vervaeke toch weer vooraan. "Op de eerste keer Kemmelberg zakte ik erdoor zoals een baksteen en dacht ik: ‘Oei, oei, oei.’"

De ploeg moedigde Merlier wel aan om er blijven in te geloven, en dat deed hij ook. Toch zette Soudal Quick-Step door de achtervolging op Pedersen niet vol in. "Zelfs met tien man hadden we hem niet teruggehaald", zegt Van Lerberghe echter. En zo werd het plek twee voor Merlier.