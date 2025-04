"Criminele dronkenschap verheven tot entertainment": kijkers zijn bikkelhard voor Tom Waes én VRT

Het eerste televisieoptreden van Tom Waes heeft de zielen beroerd. De gewezen VRT-coryfee ging door het slijk de voorbije maanden en toonde veel schaamte, emotie en schuldbesef. Toch waren de reacties hard.

"De schaamte is enorm. Ik heb een enorm schuldgevoel tegenover mijn kinderen, mijn vriendin en mijn ouders. Maar ik voel me ook heel schuldig tegenover de man die in de botsabsorbeerder zat, en lichtgewond raakte."

Dat waren maar een paar van de woorden die Tom Waes gebruikte in Vive le Vélo - Leve de Ronde! afgelopen maandagavond.

Veel kritiek op de zaak

De reacties op het programma waren niet unaniem positief te noemen. Vele mensen reageerden op de sociale media verbolgen over de manier waarop Waes een forum kreeg om zijn spijt uit te drukken.

Op X ging het dan ook volop over de manier waarop het ten berde werd gebracht en vroeg men zich ook af waarom er per se met de zaak moest worden begonnen.

We geven graag een bloemlezing mee van een aantal van de reacties die we gisterenavond en vanmorgen al konden sprokkelen:

Tom Waes die mea culpa slaat. What's next? Poetin die verklaart dat het nooit zijn bedoeling was Oekraïners over de kling te jagen?



Stop te doen alsof en blijf weg van tévé. Doe boete. In stilte. — Geert De Busschere (@DjeeDeeBee) April 1, 2025

Het pro-mille niveau v verwerpelijke BV’s in de VRT-programmatie ligt ver boven het moreel toelaatbare!! Degoutant. Tom Waes: wanneer criminele dronkenschap verheven wordt tot entertainment.https://t.co/1L5LPiXE9G — Curt Henderson (@VL_SanchoPanza) April 1, 2025

Voorzitster Ouders van Verongelukte Kinderen kapot na eerste tv-optreden Tom Waes: “Ik heb er de hele nacht niet van geslapen” https://t.co/jys6uTywK7 nu elke dag dat GEZEIK OVER DIE ZAELAP ZIELIGE KOTSKRANT — Eddy van Dorst (@DorstEddy) April 1, 2025

Tom Waes, het lijkt mij genen slechten mens, hij heeft een serieus domme fout gemaakt, is daarvoor terecht door het slijk gehaald, maar laat ons om verdere potsierlijke vertoningen zoals gisteren te vermijden een punt achter de commotie zetten en allen verdergaan met ons leven. — Bart D (@Bartalavista) April 1, 2025

Serieus @vrtnws , een item in het 13u Journaal over "tv-optreden" van Tom Waes?

Totaal nieuwsonwaardig & doorn in het oog voor slachtoffers van verkeersongevallen.

Niet te vergeten dat Waes ook acteur is.

Je stelt je nederig op en draaft nt op - met tranen - in een tv-show. — Eva De Koning (@Eva_DK_) April 1, 2025