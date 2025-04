Tom Waes reageert in Vive le Vélo voor het eerst na zwaar ongeval en laat emoties de vrije loop

Tom Waes raakte eind november betrokken in een zwaar verkeersongeval. Hij reed toen op een botsabsorbeerder aan de Kennedytunnel in Antwerpen. Daarna was het revalideren geblazen.

Tom Waes raakte zwaar gewond in het ongeval en werd door de VRT ook van het scherm gehaald, omdat hij het ongeval in dronken toestand had veroorzaakt.

Eerste televisieoptreden

Deze week kwam hij voor het eerst opnieuw op televisie sinds hij het ongeval veroorzaakte. Dat deed hij in Vive le vélo, leve de Ronde! bij Karl Vannieuwkerke.

Fysiek gaat het ondertussen goed met Tom Waes, al was het mentaal wel wat anders: "Ontwaken uit een coma met je kinderen en je vriendin huilend aan je bed, niet wetend of en hoe ik eruit zou komen, dat is wel iets", aldus Waes.

Enorme schaamte

"De schaamte is enorm. Ik heb een enorm schuldgevoel tegenover mijn kinderen, mijn vriendin en mijn ouders. Maar ik voel me ook heel schuldig tegenover de man die in de botsabsorbeerder zat, en lichtgewond raakte."

Want Waes wilde de waarheid ook niet verbloemen: "Het was een stevige avond uit met vrienden, waarna je achteraf pas beseft hoeveel je eigenlijk gedronken had", aldus nog de televisie-coryfee. Of dit het eerste van vele televisie-optredens was? Dat moet nog blijken.