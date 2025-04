Keuze Van Aert in vraag gesteld maar hij krijgt nog tijd om zijn gelijk te halen: "We zijn aan scorebordjournalistiek aan het doen"

De komende koersen moet blijken of Wout van Aert nog zijn gelijk kan halen. Dan pas kan er echt geoordeeld worden over zijn keuzes, vindt Jan Bakelants.

In Vive le Vélo, leve de Ronde! ging het over de verwachtingen die Van Aert nog mag koesteren na zijn anonieme E3. "Ik denk dat Wout gewoon een atleet is die zichzelf veel druk oplegt. Ze hebben een bepaalde weg uitgestippeld. We zijn een beetje aan scorebordjournalistiek aan het doen nu. We zijn de balans aan het opmaken na de eerste wedstrijd", merkt Jan Bakelants op. Dat vindt de ex-renner eigenlijk niet correct.

"We kunnen pas na vier, met de Amstel erbij zelfs vijf, wedstrijden zeggen of de aanpak gerendeerd heeft of niet. Hij heeft hiervoor gekozen omdat hij vorig jaar vond dat hij in Dwars door Vlaanderen superbenen had. Hij zag dat geëxtrapoleerd richting Ronde van Vlaanderen. Uiteindelijk heeft hij De Ronde niet gereden. We zullen pas kunnen zeggen wat het geweest is op zondag", besluit Bakelants.

Van Aert kiest voor mentaal lastige route

Hij is zaterdag, de dag na de E3 dus, gaan fietsen met Van Aert. "Hij was heel ontspannen, dat vond ik mooi om zien. Hij kiest mentaal voor de lastigste route, want je gaat geen bevestiging krijgen, of het zou moeten komen uit uw data. Uiteindelijk is het hopen dat de berekeningen intern goed gevoerd zijn en dat die superdag er zondag komt."

Wielrenster Lotte Claes ziet een Wout van Aert die zijn imago nog aan het versterken is. "Ik denk dat Wout zich altijd aan het plan houdt dat de ploeg vooropstelt. Op momenten dat hij goed moet zijn, is hij er altijd. Oké, hij heeft veel pech, maar ik denk dat hij er wel zal staan in De Ronde en zeker in Parijs-Roubaix", voorspelt ze.

Bakelants zou Gent-Wevelgem gereden hebben

Dat hij zich aan zijn plan houdt, blijkt door zijn beslissing om niet mee te doen aan Gent-Wevelgem. Dat is al één zaak die Bakelants zelf toch anders had ingevuld. "Ik had Gent-Wevelgem gereden maar ik ben Wout van Aert niet. Dat had heel nuttig geweest. Ik denk dat we een al heel andere Van Aert gezien hadden als in de E3."