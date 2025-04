Wout van Aert verwijst nog eens naar onvergetelijk optreden, supporters nemen ondertussen criticaster op de korrel

De meest fanatieke supporters van Wout van Aert gaan nu nog meer achter hun idool staan. De nieuwe bekende criticaster van Van Aert zal die boodschap ook wel begrepen hebben.

Met Dwars door Vlaanderen woensdag op het programma is het tijd om die koers nog eens te verkennen. Dat heeft Van Aert ook gedaan, met ook met een half oog richting zondag kijkend. Van Aert heeft de gegevens van zijn training op Strava geplaatst: hij is in Waregem en in Oudenaarde gepasseerd, de aankomstplaatsen van respectievelijk Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert zou Van Aert niet zijn als hij er niets zou bijschrijven. Met "But nothing is no" koos hij voor een korte lyric uit met Song 2 van Blur. Dat is natuurlijk ook het nummer dat Wout van Aert zelf zong tijdens zijn passage in The Masked Singer. Hij werd in oktober 2024 in het televisieprogramma ontmaskerd als Eekhoorn, na te rocken op het podium.

Eekhoorn-act van Van Aert zorgt voor inspiratie

Het inspireert veel van zijn volgers op Strava om zijn act nog eens voor de geest te halen of met eigen liedjesteksten aan te draven. Benny Geldhof en Lithium Mriss laten alvast nog andere teksten uit Song 2 optekenen. "En de huilende wind gaat wild te keer", zit Gunter Wynen dan weer met zijn gedachten bij een ander liedje.

Tussen de reacties door vinden we ook uitgedeelde prikjes aan het adres van Jan Verwimp, die de renner te weinig killer vindt op de fiets en hem verweet te veel met zijn gezin bezig te zijn. Van Aert nam de tijd om hem zelf van antwoord te dienen. "De cadans zit goed, Wout! Je mag genieten van je kinderen", komt een zekere Julien er nog eens op terug.

Nog optimisme bij Van Aert-fans

"Hopelijk keurt Jan deze rit goed", schrijft Zalan Cegledi. Ondertussen kijken de fans van Wout uit naar de volgende koersen. "De gloriedagen komen eraan", blijft Ruben Juanes optimistisch. "Ik blijf in jou geloven", laat Christophe De Grom ook weten.