🎥 Jordi Meeus reageert op gele kaart na onbezonnen manoeuvre in Gent-Wevelgem

De UCI heeft Jordi Meeus dan toch een gele kaart gegeven voor zijn gevaarlijk manoeuvre in Gent-Wevelgem. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt in een statement.

De naam van Jordi Meeus was al opgedoken in de database van gele kaarten van de UCI, maar de Internationale Wielerunie heeft met een speciaal statement nog eens duidelijk gemaakt dat Meeus ook effectief een gele kaart heeft gekregen.

Die kreeg hij voor zijn actie in Gent-Wevelgem. Meeus probeerde aan de binnenkant van de bocht enkele renners probeerde te passeren. Dat mislukte echter, waardoor Meeus enkele andere renners ten val bracht.

"De renner kreeg overeenkomstig artikel 2.12.007 § 8.2. van het UCI-reglement een gele kaart en werd bestraft met een boete en verlies van UCI-punten." Zijn negende plaats mag Meeus wel behouden.

Meeus geeft zijn fout toe

Bij de start van Dwars door Vlaanderen reageerde Meeus op zijn gele kaart. "Als je de beelden ziet, was die gele kaart niet onterecht", zegt hij bij Sporza. "Die actie die ik doe, gebeurt vaker in een klassieke koers, maar die valpartij was ongelukkig."

"Ik schatte de bocht wat verkeerd in, zoals iedereen in die groep. Daardoor remden ze voor mij ook al harder dan normaal. Ik kwam aan met iets te veel snelheid", gaf Meeus zijn fout toe.

UCI statement regarding the incident involving Jordi Meeus at Gent-Wevelgem in Flanders Fields https://t.co/PMCdSMPCN8 pic.twitter.com/v7vWQDjcWJ — UCI_media (@UCI_media) April 1, 2025