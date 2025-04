Johan Museeuw neemt het op voor Wout van Aert: "Iedereen lijkt dat vergeten te zijn"

Wout van Aert is zondag geen topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Johan Museeuw ziet zijn zware valpartijen van vorig jaar nog altijd een rol spelen daarin.

Iets meer dan een jaar geleden, op 27 maart 2024, liep het zwaar fout voor Wout van Aert in de afdaling naar de Kanarieberg in Dwars door Vlaanderen. Hij brak zeven ribben, zijn sleutelbeen en borstbeen en moest een kruis maken over het voorjaar én de Giro.

Van Aert maakte twee maanden later zijn comeback, maar was pas op de Olympische Spelen en vooral in de Vuelta opnieuw de oude. Daar liep het echter opnieuw mis, toen Van Aert tegen een bergwand knalde in een afdaling.

Opnieuw volgde een lange revalidatie. Van Aert kon dit voorjaar nog niet overtuigen en volgens Johan Museeuw heeft dat ook te maken met die twee zware valpartijen. "We zijn nogal kritisch, iedereen bijna", zegt Museeuw bij Vive lé Velo.

Museeuw ziet zware valpartijen nog rol spelen bij Van Aert

"Ik heb ook een analyse, maar er is niemand die zich afvraagt of Wout van Aert voldoende hersteld is van die twee valpartijen. En dat wordt vergeten. Er wordt vooral gesproken over zijn hoogtestage, die te vroeg of te laat was."

"Maar ik denk toch dat de oorzaak ligt bij die valpartijen. Ik ben zelf twee keer zwaar toegetakeld geweest, het vraagt toch een jaar om daarvan te herstellen. Daar ligt de oorzaak volgens mij, je ziet hem ook anders op de fiets zitten. En hij trapt ook zwaarder, wat erop wijst dat hij meer à bloc zit.

"Volgens mij komt het wel goed, maar niet voor Vlaanderen", stelt Museeuw echter. Dan maar in Parijs-Roubaix? In zijn laatste twee deelnames in 2022 en 2023 werd Van Aert tweede en derde op de piste van Roubaix.