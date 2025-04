Ontwijkt Vollering Kopecky bewust in de Ronde van Vlaanderen? FDJ-SUEZ schept klaarheid

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na vijf deelnames op rij staat Demi Vollering niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse, die overstapte naar FDJ-SUEZ, kiest voor een andere aanpak dit seizoen.

In haar vijf deelnames aan de Ronde van Vlaanderen eindigde Demi Vollering vier keer in de top tien, vorig jaar werd ze nog achtste. In 2023 werd Vollering tweede, toen ze de sprint won van het groepje achter Lotte Kopecky.

Dit jaar staat Vollering dus niet aan de start, de Omloop Het Nieuwsblad was haar enige Vlaamse voorjaarsklassieker. De Waalse klassiekers rijdt Vollering uiteraard wel allemaal, waar ze de topfavoriete is.

Geen Vollering in de Ronde van Vlaanderen

"Dat zijn keuzes die je maakt. Dat moet je durven in topsport en dat zie je bij de mannen trouwens ook. Zelfs Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kunnen niet alles rijden en hebben steeds minder koersdagen", zegt Head of Performance Lieselot Decroix bij WielerFlits.

De confrontatie met Lotte Kopecky wordt niet bewust vermeden, de ploeg wilde met Vollering eens een andere aanpak proberen. Na de Waalse klassiekers rijdt Vollering namelijk ook nog de Vuelta (4 tot 10 mei).

"Je moet ook niet altijd hetzelfde willen doen en openstaan om te zien wat andere en nieuwe zaken kunnen doen met jou als renner. We geloven uiteraard in de aanpak, maar je kent de uiteindelijke uitkomst pas achteraf."