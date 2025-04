Johan Museeuw schrok van Wout van Aert: "Bizar, zeker voor een renner van zijn niveau"

Wout van Aert reed in Dwars door Vlaanderen de finale, maar kon het werk van zijn ploegmaats niets afmaken. Johan Museeuw zag dan ook iets vreemds gebeuren in de finale.

Wout van Aert behoort niet tot de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen, maar zette in Dwars door Vlaanderen wel een stap vooruit in vergelijking met de voorbije weken. Winnen lukte echter net niet.

Van Aert koos ervoor om te sprinten tegen Neilson Powless, maar kreeg in de laatste 100 meter nog krampen. "Wel bizar, vond ik, dat een renner van zijn niveau in zo’n beslissende koersfase krampen kreeg", zegt Johan Museeuw bij HLN.

"Er is toch nog altijd kans genoeg om te drinken onderweg?" Zeker omdat Van Aert samen met Benoot en Jorgenson al van op 70 kilometer van de streep wegreed. Er moest stevig doorgereden worden, maar Van Aert had zeker tijd.

Perfect koersweer tijdens Ronde van Vlaanderen

Wat Van Aert wel kan inroepen is dat het woensdag voor het eerst echt warm was in België toen er gekoerst moest worden. "Dehydratatie? Oké, het was wat warmer, maar zó heet nu toch ook weer niet", zegt Museeuw nog

Tijdens de Ronde van Vlaanderen zal dat niet het geval zijn, de temperatuur stijgt maximaal naar zo'n 13 graden. Perfect weer om te koersen dus, zeker omdat er net als de voorbije weken geen druppel regen wordt voorspeld.