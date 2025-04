📷 Ow ow ow: Wout van Aert valt ei zo na in Bos van Wallers en slikt ferme opdoffer richting zondag

Er is al veel over geschreven, maar het zou er nu in Parijs-Roubaix eindelijk kunnen van komen als het gaat over Wout van Aert en zijn ploegmaten. Kiezen ze voor het GRAVAA-systeem om de Hel van het Noorden iets aangenamer te maken?

Het heeft er alle schijn van dat Wout van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike een geheim wapen zullen inzetten om Parijs-Roubaix te proberen winnen. Meer dan waarschijnlijk zullen ze beroep doen op het GRAVAA-systeem. Visma-Lease a Bike deed vandaag (donderdag) een uitvoerige verkenning van Parijs-Roubaix. Wout van Aert en co stapten even voor de middag op hun fiets voor een lange tocht over de kasseien, weet Sporza. 🇫🇷 #ParisRoubaix



Crushing cobbles on the recon! 💨 pic.twitter.com/7JFCDNkxTS — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 10, 2025 Daarbij testen Van Aert en zijn ploegmaats het GRAVAA-bandendruksysteem, al liep het daarbij wel bijna compleet verkeerd. En dat is niet meteen een goede zaak met oog op zondag. In het Bos van Wallers reed Wout van Aert namelijk lek. Daardoor kwam hij zelfs ei zo na ten val, waardoor zijn Parijs-Roubaix er al bijna had kunnen opzitten nog voor het allemaal begon. Benieuwd of dat ook een impact zal hebben naar zondag toe en of ze bij Visma - Lease a Bike het over een andere boeg gaan gooien wat het bandensysteem betreft.