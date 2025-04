📷 Zijn machine voor zondag is er niet zomaar, maar het is realisme troef bij Mathieu van der Poel: "Evenepoel is dat nog veel meer"

Mathieu van der Poel kan zondag met vertrouwen op de koersfiets stappen, als je ziet welke machine Canyon ter beschikking stelt. Het enige waar Van der Poel nog aan kon sleutelen of kon verbeteren voor Parijs-Roubaix, los van zijn gezondheid, was het materiaal.

Iedereen weet al wekenlang dat de conditie meer dan in orde is bij Van der Poel. Het was enkel de vraag of hij in de volledige klassieke campagne geen wijzigingen zou laten aanbrengen aan zijn fiets. "Ik ben behoorlijk tevreden over de set-up die ik heb", zei hij na de E3. "Ik vind dat het vrij goed werkt. Ik ben niet van plan om dingen te veranderen aan de set-up."

Inmiddels zijn we enige tijd later en met Parijs-Roubaix breekt er dan ook een erg specifieke koers aan. Van der Poel heeft blijkbaar toch een aantal functies aangevraagd met de Helleklassieker in gedachten. Bij fietsleverancier Canyon zijn ze hem tegemoet gekomen en dat resulteert in de knappe Canyon Aeroad CFR Tensor.

Van der Poel bouwt vaak zijn voorsprong uit

Op deze machine zal Van der Poel zondag springen om zijn weg van Compiègne naar Roubaix te voltooien. De Nederlander is de laatste jaren ook een specialist geworden om een voorsprong uit te bouwen in de finale, eens hij alleen voorop rijdt. Dan komt de tijdrijder in hem helemaal naar boven. Ook dat is weer iets dat VDP nu wel onder de knie heeft.

"Het is nog wel iets volledig anders om het te doen op het einde van een koers of om zo te beginnen", nuanceert de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Tijdrijden is zeker een specialiteit op zich." Het wordt dus afwachten of Van der Poel ook zondag een kloof kan uitbouwen, moest hij op een bepaald moment in zijn eentje de kop van de koers vormen.

Evenepoel echt specialist

Is het dan met zijn positie op de fiets dat hij gedeeltelijk het verschil maakt in die situaties? "Ik denk eerlijk gezegd niet dat mijn positie op de fiets zo aerodynamisch is. Aero zijn op de wegfiets: een renner als Remco Evenepoel, en er zijn er nog anderen, is dat nog veel meer. Al kan ik niet klagen over mijn positie."