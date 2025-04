Eén ex-ploegleider begraaft de kansen van Van Aert al haast compleet: "Denk niet dat Wout de goesting al teruggevonden heeft"

Hoeveel kans maakt Van Aert zondag op de overwinning? De ene ziet hem al beter scoren dan de andere. Oud-ploegleider Cyrille Guimard is niet zeker of Van Aert over voldoende mentale rust beschikt.

De 78-jarige Guimard heeft nog geregeld een analyse in petto voor Cyclism'Actu en in aanloop naar Parijs-Roubaix komt de situatie van Wout van Aert aan bod. "Ik ben niet bezorgd over het potentieel van Van Aert, want dat gaat niet weg." Desondanks staat de teller met zeges van WVA nog altijd op nul. "Als een potentieel niet vervuld wordt, zijn er andere parameters die het traject van een normaal seizoen kunnen ontregelen."

Guimard heeft een harde beoordeling in huis van de mentale scherpte bij Van Aert. "Ik denk niet dat Wout van Aert de goesting al teruggevonden heeft", is de Fransman streng. "Vergeet niet dat hij vorig seizoen veel ernstige valpartijen heeft gekend. Ik ben er niet van overtuigd dat hij na die zware valpartijen nog met evenveel grinta op de fiets zit."

Mogelijk meer stress bij Van Aert

Het is niet omdat die crashes nu al een heel tijd geleden zijn dat ze geen effect meer hebben. "Je bent na zo'n valpartijen meer gestresseerd, meer gespannen. Je kijkt of je aan de rechterkant niet ten val zult komen, of je aan de linkerkant niet ten val zult komen. Door die stress verlies je energie. Dat voel je natuurlijk op mentaal vlak."

Een renner leeft uiteraard ook niet alleen. In de eerste plaats zullen vrouwlief Sarah, zijn ouders en kinderen samen met zijn ploegmaats duimen dat Wout van verdere pech gespaard blijft in 2025. "Er is ook de entourage van een renner. Zijn entourage zal hem zeggen: 'neem geen risico, let op, je bent vorig jaar al genoeg gevallen'."

Kleine dingen kunnen renner weghouden van topniveau

"Dat zijn allemaal kleine dingen die de sereniteit kunnen verstoren en een renner ervan kunnen weerhouden om zijn topniveau te bereiken", besluit Guimard.