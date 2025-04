Oliver Naesen is op zijn 34ste nog lang niet moegestreden en kondigt belangrijk nieuws aan

Oliver Naesen is al jarenlang één van de bekende gezichten in het wielerpeloton. Op zijn 34ste komt daar zeker nog geen einde aan: Naesen heeft zijn contract met twee jaar verlengd.

Dat kondigt de man uit Erondegem samen met zijn ploeg aan. Oliver Naesen is ondertussen al aan zijn negende seizoen bezig bij het team dat we nu kennen als Decathlon AG2R. "Ik heb mezelf geen vragen gesteld en maakte al snel duidelijk dat ik bij de ploeg wou blijven. Ik ben heel blij om te blijven evolueren in deze omgeving", voelt Naesen zich er helemaal thuis.

Sinds Decathlon erbij gekomen is als grote sponsor, wordt er alleen nog maar hoger gemikt. "We hebben heel grote ambities voor de komende jaren en alles is aanwezig om op het hoogste niveau te presteren. Ik weet dat ik zal kunnen rekenen op materiaal van Decathlon en Van Rysel, materiaal van topkwaliteit", kijkt Naesen er naar uit om in ideale omstandigheden te blijven koersen.

Naesen tekent tot einde 2027

"Dat was heel belangrijk voor mij, want mechaniek is een heel belangrijk aspect van het wielrennen van vandaag." Er zijn dus al voldoende positieve momenten geweest om een nieuwe verbintenis aan te gaan voor twee jaar, tot het einde van 2027. "Ik heb veel mooie koersen gereden in de kleuren van Decathlon AG2R. Ik ben daar trots op."

Nous sommes heureux d’annoncer la prolongation de contrat de @OliverNaesen jusqu’en 2027 ✍️



Arrivé dans l’équipe en 2017, Oliver va continuer à apporter toute son expérience pendant les deux prochaines saisons. Il a notamment remporté le championnat de Belgique, la Bretagne… pic.twitter.com/bAWQMmAoD0 — DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM (@decathlonAG2RLM) April 11, 2025

Naesen heeft dus nog veel zin om dit verder te zetten de komende jaren. "Ik wil de ploeg goede uitslagen blijven bezorgen en mijn ploegmaats helpen, via mijn rol als wegkapitein, als kopman in de grote koersen, of als beschermer met mijn kalmte, sereniteit en toewijding." Zijn hoogtepunten in al die jaren bij het Franse team zijn het winnen van het BK en de Bretagne Classic en het behalen van een tweede plek in Milaan-Sanremo.

Naesen voorlopig op startlijst Parijs-Roubaix

De Ronde van Vlaanderen moest de klassieke renner door ziekte dit jaar aan zich laten voorbij gaan. Voorlopig staat Naesen wel nog op de startlijst voor Parijs-Roubaix.