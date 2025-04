Philippe Gilbert streng voor het sentiment rond en de voorbereiding van Wout van Aert: "Als hij zondag faalt..."

Philippe Gilbert kijkt met grote ogen naar het sentiment dat momenteel heerst over Wout van Aert. Er is best veel positiviteit na zijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen, terwijl hij toch slechts vierde is geworden.

Gilbert heeft de blijdschap in België over het niveau van Van Aert opgemerkt. De ex-renner kan dat moeiljik plaatsen, blijkt uit zijn commentaren bij Eurosport. "Voor zover ik me kan herinneren, zegt Van Aert al sinds oktober dat hij deze week, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, als doel heeft. Maar toen hij weer ging koersen, was hij ver onder zijn topniveau."

Dit wakkert Gilbert aan om de voorbereiding van WVA onder de loep te nemen. "Was zijn voorbereiding dan ideaal? Was het niet beter geweest om Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice te rijden in plaats van op hoogte te blijven? Voor mij voelt het alsof hij die laatste 3 à 4 procent mist die alleen uit koersen kan komen. Misschien moeten we ons afvragen of hij wel het juiste wedstrijdschema had."

Topvorm Van Aert te laat voor 'De Ronde'

Voor Gilbert hoeft die vierde plek in de Ronde van Vlaanderen helemaal niet zo positief bekeken te worden. "Van Aert gaat misschien wel in topvorm naar Parijs-Roubaix, maar voor de Ronde van Vlaanderen kwam die vorm te laat." Nu goed, Van Aert mag dus wel bepaalde verwachtingen koesteren voor de Hel van het Noorden. "Hij zal er staan, maar hij heeft nog niet laten zien dat hij de anderen echt pijn kan doen."

Gilbert ziet nog altijd niet de allerbeste Van Aert, zoals die in het verleden met fraaie nummertjes uitpakte in de klassiekers. "Ik zie hem niet uitpakken met een actie zoals hij dat al eens deed in Gent-Wevelgem, de E3 Saxo Classic en de Omloop." Het is hopen dat het geduld van Wout niet langer op de proef wordt gesteld. "Als hij zondag faalt, moet hij opnieuw een jaar wachten."

Van Aert koestert begrijpelijke droom

'Phil' begrijpt wel waarom Van Aert zo gefixeerd is op wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Hij droomt ervan om deze koersen te winnen en dat snap ik helemaal. Met zijn talent en motor zou al minstens één keer de Ronde van Vlaanderen en één keer Parijs-Roubaix op zijn palmares moeten staan."