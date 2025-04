Snufje van Wout maakt weinig indruk: zelfverzekerde Mads Pedersen spreekt straffe taal aan adres van Van Aert en Pogacar

Komt er een groot moment aan in de carrière van Mads Pedersen? Enkel Pogacar finishte voor hem in de Ronde van Vlaanderen maar die heeft komende zondag geen hellingen om van de concurrentie weg te rijden.

De logische optelsom bombardeert Pedersen tot grote kanshebber, alleen werkt het zo niet altijd in het wielrennen. De Deen van Lidl-Trek is sowieso wel een kandidaat-winnaar in Roubaix. Bij Sporza blikte hij al vooruit naar een potentieel nieuw gevecht met Tadej Pogacar, die zijn debuut zal maken in het Noorden van Frankrijk.

Pedersen vat de strijd aan zonder schrik, zoveel is wel duidelijk. Denkt hij dat Pogacar hem kan lossen op de kasseien? "Als ik geloofde dat hij mij kon lossen op één van de kasseistroken, dan was ik wel thuisgebleven", klinkt het fors. "Dan zou hij de koers winnen zonder tegenstand van mij. Ik moet dus 'neen' antwoorden, maar je weet het nooit."

Voordeel voor Pogacar zondag weg

Pedersen is dus wel degelijk op zijn hoede voor alle talent dat Pogacar weer zal willen ontplooien. "Hij is zo'n sterke renner. Met zijn snelheid is alles mogelijk, maar ik geloof dat ik goed genoeg ben om hem zondag te volgen. In de Ronde van Vlaanderen had hij het kleine voordeel van de hellingen en de hoogtemeters. Komende zondag heeft hij geen hoogtemeters."

Ook in de andere kampen bereiden ze zich voor op Parijs-Roubaix. Visma-Lease a Bike zal wellicht beroep doen op het GRAVAA-systeem, zodat Van Aert zijn eigen bandendruk kan regelen. "Neen, ik ben daar niet jaloers op", grijnst Pedersen. "Wij hebben het beste materiaal", uit de ex-wereldkampioen zich toch weer op een erg zelfzekere manier.

Pedersen ligt niet wakker van materiaal Visma-LAB

De nummer 2 uit de Ronde van Vlaanderen is gefocust op het eigen team en op niets anders. "Misschien probeer ik het systeem op een dag wel, maar nu zit ik daar niet mee in mijn hoofd. Ik ga het nu niet ineens proberen twee dagen voor de koers. Waar zij mee rijden, maakt mij niet uit. Dat is aan hen."