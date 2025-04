Sven Vanthourenhout is een grote believer in het opmerkelijke plan van Wout van Aert: "Eigenlijk alleen maar voordelen"

Als we Sven Vanthourenhout mogen geloven, heeft Wout van Aert groot gelijk dat hij in Parijs-Roubaix wellicht beroep doet op het GRAVAA-systeem. Dat hebben ze bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike al meermaals uitgetest

Het is revolutionair in de wielersport, maar ondertussen is het wel duidelijk wat het GRAVAA-systeem doet. Van op het stuur kun je hierdoor de bandenspanning regelen. Voor VRT NWS rijdt Sven Vanthourenhout over enkele kasseistroken uit Parijs-Roubaix, gebruikmakend van het systeem. De oud-bondscoach kan zo nog wat gedetailleerde uitleg geven.

"Het is te bedienen met twee kleine knopjes op het stuur: links om de bandendruk af te laten, rechts om de bandendruk op te porren. Je verliest, minimaal weliswaar, een klein beetje wattage. Je moet energie hebben om het systeem te gebruiken. Door de beweging van het wiel maak je die energie aan", verklaart Vanthourenhout het gebruik van het GRAVAA-systeem.

GRAVAA-systeem heeft onmiddellijk effect

Het is niet zo dat renners moeten rekening houden met een bepaalde periode dat het systeem nodig heeft om in werking te treden. Het effect is vrijwel onmiddellijk voelbaar. Het kan dus perfect vlak voor het begin van een kasseistrook ingeschakeld worden. "Vooral het aflaten van de bandenspanning werkt gigantisch snel. Je voelt onmiddellijk de bandenspanning wegvallen."

Nadat hij er zelf mee heeft kunnen rijden uit Vanthourenhout zich als een voorstander. "Eigenlijk hangen er alleen maar voordelen aan vast. Ik ben ergens wel pro." Ook hij twijfelt er dus niet meer aan dat ze dit bij de ploeg van Van Aert zondag zullen gebruiken. "Ik ga er wel vanuit dat enkele jongens bij Visma-Lease a Bike dit zullen hanteren."

Ploeg Van Aert behaalde zo al succes

Tenslotte hebben ze bij de ploeg zo al succes behaald. Marianne Vos won vorig jaar het WK gravel en Matthew Brennan dit jaar de GP de Denain met het GRAVAA-systeem. Wel moeten renners één zaak goed in het achterhoofd houden. "Lek rijden kun je nooit uitsluiten in Parijs-Roubaix."