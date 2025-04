Victor Campenaerts kent het verdict na zijn valpartij en trekt na nieuwe update een jammerlijke conclusie

Victor Campenaerts heeft al vrolijkere tijden gekend. Zijn valpartij in de Ronde van het Baskenland schudt zijn seizoen serieus door elkaar.

Campenaerts moest in het Baskenland opgeven door een val in de slotkilometers van de tweede etappe. Daags nadien ging hij niet meer van start. Op dat moment werd er enkel nog maar gewag gemaakt van schaafwonden die hij bij zijn crash had opgelopen. Er was dus nog geen sprake van een verandering van zijn planning, als hij van die verwondingen kon herstellen.

Nu klinkt het dus heel anders. Visma-Lease a Bike meldt dat Campenaerts toch een breukje in zijn schouder heeft opgelopen. Dat verandert de zaken, want deze blessure houdt de Belgische renner meerdere weken aan de kant. Campenaerts ging in principe de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik rijden. Dat gaat nu niet door.

Campenaerts moet klassiekers schrappen

"Helaas kan ik de geplande klassiekers op mijn programma niet rijden", betreurt Campenaerts dit. "De komende weken staan in het teken van revalideren. Op het advies van de dokter mag ik niet buiten fietsen, maar wordt dit beperkt tot indoortrainingen." Het is niet de meest gunstige evolutie, maar nood breekt wet. Er moet de nodige tijd genomen worden om te herstellen.

Het belangrijkste is dat Vocsnor na zijn valpartij in het Baskenland op de nodige medische steun kon rekenen. Dat is zeker en vast het geval geweest, wil hij zelf nog even benadrukken. "Ik wil de medische begeleiding van de ploeg en daarnaast ook het medisch personeel van het AZ Maria Middelares in Gent bedanken voor de goede zorgen."

Na herstel begint 'missie Tour' voor Campenaerts

Na zijn herstel kan Campenaerts toewerken naar het midden van zijn seizoen, met de Dauphiné en de Tour de France die nog op zijn programma staan.