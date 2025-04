Bruyneel onder de indruk van Visma-plan dat Kopecky al 'gebroken' heeft maar zegt waar Van der Poel de allerbeste in is

Vele analisten blikken vooruit op Parijs-Roubaix en dan mag Johan Bruyneel niet ontbreken. Het Visma-plan met het GRAVAA-systeem maakt ook op hem indruk. Desondanks is Van der Poel zijn favoriet.

Dat onthult Bruyneel in de podcast The Move. Hij heeft het van in het begin van de aflevering over Van der Poel. "Ik denk dat zijn eer enorm gekrenkt is, na gelost te zijn door Pogacar vorige week. Van der Poel is een tweevoudig winnaar, met een sterke ploeg. Hij is technisch de beste ter wereld op de kasseien. Daarom tip ik Van der Poel als winnaar. Als hij geen pech heeft, denk ik dat hij voor een derde keer zal winnen."

Het grootste probleem voor hem is misschien niet een andere renner maar wel ander materiaal. Het GRAVAA-systeem dat wellicht door Visma-Lease a Bike gebruikt zal worden, bijvoorbeeld. "Ik denk dat het een enorm voordeel is. Het is 260 kilometer koers, waarvan nog altijd 205 kilometer niet op de kasseien. Het is een vrij indrukwekkend systeem. "

Bruyneel vindt GRAVAA meer voordeel dan nadeel

Het voorprogrammeren met een app draagt hiertoe bij. "Na een kasseistrook duurt het een minuut tot anderhalve minuut om opnieuw bandendruk te verminderen. Het systeem maakt de fiets 400 gram zwaarder, maar in een koers als Parijs-Roubaix is het voordeel groter dan het toegevoegde gewicht. Ik ben er benieuwd naar. Voor zover ik weet gebruiken de ploegen die met Shimano-onderdelen rijden het niet."

Zo kun je al enkele topploegen uitsluiten. "Alpecin-Deceuninck, UAE en INEOS gebruiken het zeker niet. Visma-Lease a Bike heeft geholpen om het te ontwikkelen en te testen. De andere ploegen hebben de tijd niet gehad om het te gebruiken in de editie van dit jaar. Na de Carrefour de l'arbre liggen er geen kasseien meer in de laatste twintig kilometer. En je hebt nog een mogelijke sprint."

Kopecky mentaal gekraakt op WK gravel vorig jaar

Bruyneel kan zich goed voorstellen dat het systeem zal 'boomen' na de koers bij de mannen. "Na zondag zal het heel populair worden, zeker in gravelwedstrijden. Op het WK gravel van vorig jaar was Lotte Kopecky al mentaal gebroken voor de sprint, omdat ze hoorde hoe Marianne Vos de bandendruk afliet."