Christoph Roodhooft uit zijn frustraties over verwachtingen rond Mathieu van der Poel: "Precies dat stoort mij"

In de Ronde van Vlaanderen greep Mathieu van der Poel naast de zege. Christoph Roodhooft wil dat echter niet als een nederlaag beschouwen en vindt het te evident dat er verwacht wordt dat Van der Poel altijd zal winnen.

Met winst in Milaan-Sanremo won Alpecin-Deceuninck al voor het vierde seizoen op rij een monument. Alpecin-Deceuninck behoort zo tot een van de succesvolste van de voorbije jaren als het aankomt op de monumenten.

Het was voor de broers Roodhooft echter een opluchting dat Van der Poel dit jaar won in Milaan-Sanremo. Christoph Roodhooft is bevreesd voor het jaar dat zijn ploeg eens geen monument zal winnen. Want de lat ligt bijzonder hoog.

Roodhooft over hoge verwachtingen voor Van der Poel

Met Van der Poel heeft Alpecin-Deceuninck bijna altijd één van de topfavorieten in zijn ploeg, maar er wordt ook verwacht dat hij wint. "Precies dat stoort mij", zegt Roodhooft. "‘Jullie hebben Van der Poel dus zullen jullie wel winnen.’ Die redenering."

Volgens Roodhooft wordt het als te evident gezien dat Van der Poel telkens zal winnen. Hij verwijst ook naar andere ploegen zoals INEOS Grenadiers of Visma-Lease a Bike, zij hebben het ook moeilijk om monumenten te winnen.

Ook voor Van der Poel blijft het moeilijk om telkens foutloos te blijven en te winnen. "Net als voor ons: je moet altijd opnieuw zorgen dat het geheel rond hem blijft kloppen", besluit Roodhooft nog.