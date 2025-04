De dubbel voor Kopecky? Wereldkampioene spreekt klare taal over haar vorm én Lorena Wiebes

Na haar zege in de Ronde van Vlaanderen is Lotte Kopecky de topfavoriete voor Parijs-Roubaix. Kan de wereldkampioene opnieuw zegevieren?

In haar vierde wedstrijd van het seizoen was het in de Ronde van Vlaanderen eindelijk prijs voor Lotte Kopecky. De wereldkampioene won voor de derde keer de Ronde en werd daarmee ook alleen recordhoudster.

"Er is een druk van mijn schouders gevallen", zegt Kopecky op de ploegwebsite. "Het is niet zo dat ik daarom minder gebrand ben op de zege in Parijs-Roubaix, ik zou heel graag de dubbel Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix realiseren, maar het scheelt dat ik al een monument binnen heb."

Kopecky over Wiebes en haar vorm

Met ook Wiebes heeft SD Worx-Protime nog een kopvrouw om uit te spelen. "We staan met een sterk team aan de start. In Parijs-Roubaix moet alles kloppen om te kunnen winnen. En dan mag je vooral geen pech hebben. Dat we meerdere kaarten kunnen uitspelen, is in een wedstrijd als Parijs-Roubaix des te belangrijker."

Kopecky zelf is tevreden met haar vorm. "Ik heb een lange periode zonder competitie ingelast, en dat heb ik ook gevoeld tijdens de eerste wedstrijden. Ik had wat tijd nodig om het goede gevoel te vinden. Maar ik voel dat de vorm in stijgende lijn gaat."



"Dat is wat ik wilde bereiken. Ik wilde niet zoals de vorige jaren op een plateau belanden. Ik hoop dat ik dit vormpeil kan doortrekken richting Luik-Bastenaken-Luik." Die koers staat over twee weken op het programma.