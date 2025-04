Lotte Kopecky heeft de controle plots uit handen zien glippen en zoekt naar woorden: "Misschien een verkeerde keuze"

Het kan niet elke keer prijs zijn. Dat heeft Lotte Kopecky moeten ervaren in Parijs-Roubaix, een week na haar overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Zelfs in die mate dat ze na de finish erg moest zoeken naar haar woorden.

"Het is moeilijk om op dit moment al te zeggen hoe ik mij voel", reageert Kopecky bij Sporza na de aankomst op de Vélodrome André Pétrieux. "We waren redelijk in controle als ploeg, tot het moment dat Norsgaard kon wegrijden. Daarna hadden we die controle niet meer", moet Kopecky vaststellen. Er rest haar weinig anders dan winnares Ferrand-Prévot te feliciteren.

Kopecky moest ook in het verdere verloop van het interview vaak zoeken naar haar woorden. Ze had blijkbaar niet de overmacht om de rest definitief op achterstand te koersen. "Ik heb geprobeerd en het is niet gelukt." Op een gegeven moment zag het er nochtans goed uit, toen ze even met Vos wegreed. "Ja, dat zou goed geweest zijn. Het gat werd snel toegereden."

Communicatie met Wiebes

Daarna was het kwestie om te overleggen met haar op papier snellere teamgenote Lorena Wiebes, die ook nog mee was. "Ja, op zich is de communicatie met Lorena goed. Op het moment dat Pauline Ferrand-Prévot en Norsgaard wegrijden na Carrefour de l'Arbre, moest er niet meer getwijfeld worden. Mijn job is dan om het gat zo klein mogelijk te houden, maar Pauline was heel sterk."

Er werd vaak in de richting van Kopecky gekeken om het werk op te knappen. "Iets meer steun is altijd fijn, maar ik snap ook dat die steun er niet komt. Uiteindelijk hebben we als ploeg al heel veel gewonnen. Zo kom je in een situatie waarin ze liever eens een andere ploeg zien winnen. Dat maken we vandaag mee", besluit de wereldkampioene.

Kopecky lichtjes ontgoocheld

Had ze iets te lang geaarzeld na de aanval van Ferrand-Prévot? "Misschien wel, maar ik had al redelijk wat keren de sprong gemaakt. Ik kan dat niet blijven doen. Ik moet ook keuzes maken. Op dat moment was het misschien een verkeerde keuze. Parijs-Roubaix is een speciale wedstrijd. We worden met Lorena derde: een mooi resultaat, maar we zijn meer gewend."