Moet Van der Poel vrezen in Parijs-Roubaix? Dirk De Wolf zegt waarom hij twijfelt

Mathieu van der Poel kon voor de derde keer op rij Parijs-Roubaix winnen. De Nederlander krijgt dit jaar wel een pak meer concurrentie dan vorig jaar.

Met een solo van net geen 60 kilometer en met een voorsprong van drie minuten reed Mathieu van der Poel vorig jaar iedereen naar huis in Parijs-Roubaix. Dit jaar zou hij het wel eens een pak moeilijker kunnen krijgen.

Vorig jaar stonden Wout van Aert, Tadej Pogacar en Filippo Ganna, die alle drie gezien worden als favoriet, niet aan de start. Enkel Mads Pedersen deed toen ook mee, de Deen sprintte naar plek drie op de piste van Roubaix.

Kan Van der Poel sprinten tegen Pedersen?

Van der Poel kwam twee keer solo over de meet in Roubaix, maar kan natuurlijk ook rekenen op zijn sterke sprint als hij die dit jaar nodig zou hebben. Al twijfelt Dirk De Wolf of Van der Poel zo kan winnen.

"Ik ben niet zeker dat Van der Poel per definitie de snelste is aan de streep. Het kan. Maar de sprint van Mads Pedersen in de Ronde van Vlaanderen gezien? Astemblieft", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad.

"Een krachtpatser, met een enorme versnelling – een 56 vooraan – en ervaring op de piste. Ik zou er liever niet mee naar de meet gaan. Zelfs voor Philipsen zou het spannen", besluit De Wolf nog.