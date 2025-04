Patrick Lefevere "snapt oprecht niet" wat Visma-Lease a Bike én zijn eigen ploeg doen

Wat jong is, komt tegenwoordig heel erg snel. Voor Patrick Lefevere is dat echter soms te snel. Hij is dan ook kritisch voor de keuzes van Visma-Lease a Bike en zijn eigen ploeg Soudal Quick-Step.

In tien jaar tijd is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers van Parijs-Roubaix van net geen 29 jaar in 2015 naar net geen 28 jaar gegaan dit jaar. Zestien renners die zondag aan de start staan, moeten nog 22 jaar worden.

Daarbij ook één tiener, namelijk Matthew Brennan (19) bij Visma-Lease a Bike. De neoprof won al drie keer bij de profs dit seizoen, waaronder de GP de Denain. Dat wordt ook wel gezien als het kleinere broertje van Parijs-Roubaix.

Patrick Lefevere is echter kritisch. "Die jongen is negentien jaar. Ik snap oprecht niet dat ze hem nu al opstellen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Soms kan het volgens Lefevere ook te vroeg zijn om iemand voor de leeuwen te gooien.

Lefevere geen fan van Magnier in de Ronde van Vlaanderen

En dan kijkt hij ook naar Soudal Quick-Step. 'Zijn' ploeg bracht in de Ronde van Vlaanderen Paul Magnier (20) aan de start om ervaring op te doen. Hij werd 62ste op ruim zeven minuten van Pogacar en was na Lampaert (38ste) de beste renner van de ploeg.

Lefevere is geen fan van 'ervaring opdoen'. "Het gevaar is dat die jongens gedemoraliseerd raken. Zelfs in dit tijdperk van het fenomenen is het geen slecht idee om af en toe wat geduld te hebben", besluit hij nog.