Tom Boonen krijgt bijval voor zijn scherpe mening over 'slecht idee', maar toch: "Mathieu van der Poel is heel eigenwijs"

Tom Boonen heeft zich al in scherpe bewoordingen uitgesproken over een gerucht over Van der Poel. Die zou namelijk van plan zijn om in Parijs-Roubaix op een bepaald moment van fiets te wisselen.

Het is niet voor het eerst dat het idee van een fietswissel voor de eerste kasseistrook gelanceerd wordt. Thijs Zonneveld duidt in de podcast In De Waaier waarom: Parijs-Roubaix begint immers tientallen kilometers over glooiend asfalt. "Het scheelt nogal of je daar met zes bar in je band van 25 of 28 millimeter zit, of met 30 millimeterbanden rijdt met 3 bar of 3,5 bar. Dat kan zomaar 15 watt schelen."

Daarom zou je van fiets kunnen wisselen eens de meeste kilometers over asfalt achter de rug zijn. Tom Boonen heeft zich in Wielerclub Wattage al kritisch uitgelaten over die optie. Volgens hem heeft dat nog nooit een voordeel opgeleverd. Zonneveld erkent alvast ook dat het moeilijk beslissen is op welke plek te wisselen. "Het is moeilijk van vooraf te bedenken, omdat je niet weet wat de koerssituatie is."

Zonneveld voorspelt strijd om vroege vlucht

De Nederlander gaat in op de stand van de wind. "De mannen hebben voornamelijk de wind mee. Op dat asfaltstuk in het begin staat de wind schuin langs achter. Het zal snel gaan, want er zullen héél veel kandidaten zijn voor de vroege vlucht. Die waren er altijd al in Parijs-Roubaix, maar nu weten ze dat Pogacar er vroeg aan zal willen beginnen. Ik denk dat het heel moeilijk is om ergens nog van fiets te gaan wisselen."

Dat ligt dus aan de omstandigheden. "Als het wind tegen is en het peloton is een blokje, dan is het makkelijker om van fiets te wisselen. Ze gaan met heel veel snelheid naar die eerste stroken toe rijden en je wil laat wisselen. Je wil pas na tachtig of negentig kilometer wisselen. Dan kom je in de buurt van de eerste stroken en gaat de snelheid omhoog. Ik denk niet dat het gaat gebeuren."

Van der Poel doet zijn eigen ding

Zonneveld krijgt dan de vraag of hij het ook een slecht idee vindt? "Ja", treedt hij Tom Boonen bij. Maar zou hij ervan schrikken moest Van der Poel het toch doen? "Neen, absoluut niet. Van der Poel is altijd heel eigenwijs en doet zijn eigen ding. Je kan niet zeggen: we zien wel. Als je met een vrij kwetsbaar bandje naar de eerste stroken toerijdt, neem je pas echt een gigantisch risico."