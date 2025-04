UPDATE: Lotte Kopecky grijpt naast tweede overwinning in Parijs-Roubaix, indrukwekkende dubbelslag in het Baskenland

Lotte Kopecky heeft er eerst alles aan gedaan om weg te geraken en werkte daarna voor Lorena Wiebes. Het was echter niet SD Worx-Protime maar wel Visma-Lease a Bike dat kon juichen in Parijs-Roubaix voor vrouwen. Ferrand-Prévot zorgde voor een Frans feestje.

Er was amper vertrokken of er werd al gevallen. Daarnaast werd er ook aangevallen bij de vleet. Verschillende pogingen om een ontsnapping tot stand te brengen werden echter tenietgedaan. Quinty Ton en Aurela Nerlo waren wel succesvol. De Poolse Nerlo kennen we uiteraard nog uit de Omloop. In de Vlaamse opener van het wielerseizoen bleef ze voorop met Lotte Claes.

Nerlo verkwanselde haar kansen door een vreemd manoeuvre op een kilometer van het einde, waarna Claes haar vloerde in een sprint met twee. Het is wel mooi om te zien dat het de moed bij Nerlo niet heeft weggenomen om aan te vallen in de klassiekers. Het kopduo reed een maximale voorsprong bij elkaar van iets meer dan twee minuten.

Pech voor Marthe Truyen

Heel veel marge kregen ze dus niet. In het peloton stond Marthe Truyen, de nummer 3 van vorig jaar, met pech aan de kant op een ongelukkig moment. Kort hierna deed de wind het peloton in stukken scheuren. Het ging zo hard dat de twee aanvalsters al snel opgeraapd werden. Ellen van Dijk rukte zich in de eerste plaats los en werd zo de kop van de koers.

Georgi reed lek op een slecht moment, want bij het opdraaien van Auchy/Bersée lanceerden ploegmaats Kopecky en Wiebes een aanval. Van Dijk hield stand en Vos maakte de oversteek. Chloe Dygert, Alison Jackson, Romy Kasper en Jelena Eric sloten aan om er een elitegroepje van acht rensters van te maken. Kopecky schudde nog verschillende versnellingen uit haar benen, maar het mocht niet baten.

Kopecky werkt voor Wiebes

Integendeel: er kwamen rensters terug uit de achtergrond. De aanval van Norsgaard stuitte op een vlijmscherpe tegenaanval van Ferrand-Prévot. Dit was wel de juiste move. Kopecky werkte nog voor Wiebes en liet daarna begaan. Wiebes beloonde dat werk door Vos te kloppen in de sprint om plek 3. Borghesi was er nog vandoor gegaan om plek 2 te pakken. Winnares Ferrand-Prévot is nog wat meer legende.

Update: ook de mannen hebben vandaag gekoerst. In de Ronde van het Baskenland waren ze toe aan de slotetappe. Leider Almeida maakte indruk door nog eens uit te pakken met een dubbelslag. De eindzege is dus voor hem. De Portugees won ook de slotrit door Enric Mas te verslaan in een sprint met twee.