Van der Poel is nog op jacht naar meer maar het staat nu al vast: ex-renner zegt hoe we hem binnen 30 jaar zullen herinneren

Elke koers is voor Mathieu van der Poel een kans om zijn plek in de geschiedenisboeken te verstevigen. Volgens Niki Terpstra ligt het nu al vast hoe we hem zullen herinneren.

Dat heeft veel te maken met wat hij reeds gepresteerd heeft en ook de wijze waarop. "Ik vind het heel mooi wat hij doet", prijst Terpstra zijn landgenoot in SEG Stories. "Het is gewoon genieten. Zeker ook de manier waarop hij koerst. Het is zo'n groot kampioen. Ik denk dat we het nu nog niet zo beseffen. Over twintig of dertig jaar denken we: jezus, wat was die gast extreem goed."

Is er dan geen greintje jaloezie dat bij Terpstra opduikt als hij naar Van der Poel kijkt? "Neen", zweert de ex-renner van Soudal Quick-Step. Iedere renner moet toch een bepaald eergevoel of een soort ego hebben. Terpstra vindt het knap om op dezelfde erelijst als Van der Poel te staan. "Het is juist mooi dat we zijn prestaties bekijken en dan ook kijken naar wie er voor hem won."

Van der Poel van een ander kaliber

Tegelijkertijd is hij er zich ook van bewust dat het niet eens nodig is om om elkaars carrières te vergelijken. Dat zullen alle Nederlanders uit deze generatie zeggen. "Ik heb twee Monumenten gewonnen. Dat vind ik extreem, voor mezelf. Hij heeft er al zeven gewonnen. Dat is nog eens een andere league", maakt Terpstra duidelijk dat Van der Poel nog van een ander kaliber is.

Door het oplopen van een zware knieblessure kon Terpstra niet meer zijn niveau van weleer halen en dat vindt hij wel jammer. Zeker omdat Van der Poel in die periode aan zijn opmars bezig was. "Ik zat in de herst van mijn carrière en hij in de lente van zijn carrière. Ik had best nog wat meer met hem samen willen koersen. We hebben wel samen aan de start gestaan maar ik heb niet meer tegen hem gekoerst, zeg maar."

Terpstra had graag meer tegen VDP gekoerst

Dat zijn twee verschillende dingen. "Hij reed van voren en ik niet meer. Ik had het heel tof gevonden om nog één of twee jaar met hem op niveau te kunnen rijden."