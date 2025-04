Wout van Aert weet waar zijn zwakte ligt: "Vind niet dat ik dat goed kan"

In Dwars door Vlaanderen leek Wout van Aert zeker van de zege, maar hij moest toch tevreden zijn met de tweede plaats. En dat kan wel eens lang blijven hangen, geeft hij toe.

Met drie tegen één en met op papier de snelste sprint kon Wout van Aert bijna niet verliezen in Dwars door Vlaanderen. De Amerikaan Neilson Powless dacht daar anders over en smeerde Van Aert een tweede plaats aan.

Voor de 78ste keer in zijn carrière werd Van Aert tweede of derde. Maar op zo'n manier verliezen, dat blijft toch moeilijk voor Van Aert. Een tegenslag of nederlaag, daar kan Van Aert nog altijd niet goed mee omgaan.

Van Aert gaat moeilijk om met nederlagen

"Als ik eerlijk ben met mezelf, vind ik niet dat ik dat goed kan", zegt Van Aert bij HLN. Hij kan enkele dagen blijven hangen in zijn teleurstelling, zeker bij eendagskoersen. En dat is helemaal anders bij grote rondes.

Daar is er geen tijd om te blijven stilstaan bij een nederlaag, want de dag erna komen er weer nieuwe kansen. Daar haalt Van Aert energie uit, want ook al is het misschien te lastig, toch probeert hij het dan vaak.

Volgens Van Aert is dat een van de redenen waarom hij goed tot mijn recht komt in grote rondes. "Daartegenover, wanneer ik net naast de zege in de Ronde grijp, kan ik daar lang van blijven balen en vind ik van mezelf dat ik veel moeite heb om die pagina te kunnen omdraaien."