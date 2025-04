🎥 Remco Evenepoel toont littekens die hij overhield aan zijn zware val: "Wat vind je ervan?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vrijdag komt Remco Evenepoel aan de start van de Brabantse Pijl, zijn eerste wedstrijd in een half jaar tijd. Soudal Quick-Step deelde beelden van de stage van Evenepoel, waar hij zijn littekens toont.

Op 12 oktober reed Remco Evenepoel met de Ronde van Lombardije zijn laatste wedstrijd van 2024. Evenepoel nam daarna een lange rustperiode, waarin hij onder meer naar Marokko trok met zijn vrouw Oumi.

Dat Evenepoel pas op 18 april opnieuw rugnummers zal opspelden, dat had hij wellicht zelf nooit gedacht. Op 3 december begon Evenepoel opnieuw met trainen, maar na enkele kilometers liep het al mis toen hij tegen een autodeur knalde.

Evenepoel toont littekens aan zijn schouder

Het verdict was zwaar voor de dubbele olympische kampioen: breuken aan zijn ribben, zijn rechterschouderblad en zijn rechterhand, kneuzingen aan beide longen en een luxatie van het sleutelbeen.

Evenepoel moest net als in april onder het mes voor een breuk aan zijn rechterschouder. In een video van Soudal Quick-Step op stage in Spanje toont Evenepoel ook voor het eerst de littekens die hij daaraan overhield. "Wat vind je ervan?", lacht hij.

Nu kan Evenepoel er mee lachen, maar hij en zijn vader Patrick onthulden dat Remco diep heeft gezeten de voorbije maanden. Vrijdag kan Evenepoel het hoofdstuk van zijn revalidatie eindelijk helemaal afsluiten in de Brabantse Pijl.